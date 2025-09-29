Ahora
Una tiktoker revela el curioso origen de los nombres de las pastas italianas: "Tienen una mente que me fascina"

La creadora de contenido '@almujur' explica con humor y admiración el significado literal de los nombres 'farfalle', 'linguini' o espagueti. "¿Y de dónde viene 'penne'?", responde entre risas Alfonso Arús.

En Aruser@s, Alfonso Arús muestra el TikTok de esta joven que ha explicado el significado de los nombres de las pastas. La amante de la cocina italiana, '@almujur', asegura que los italianos son unos "genios" exponiendo a sus seguidores el poco conocido origen de los nombres.

"La pasta 'farfalle' tiene esa forma porque 'farfalla' significa mariposa; la palabra espaguetis viene de 'spago', que significa cordón o cuerda; los 'linguini', que son los espaguetis aplastados, linguini viene de lengua y de ahí que tenga esa forma", dice alucinada la joven, añadiendo que hay cosas donde hay una traducción literal: "Por ejemplo, el 'strozzapreti', que es algo así como ahora-curas". "Los italianos tienen una mente que me fascina", concluye.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús tira de humor y pregunta a la joven de dónde vienen los 'pennes'. "Viene de pluma, que lo he buscado", le responde Hans Arús entre risas.

