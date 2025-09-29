Ahora
Selena Gómez y Benny Blanco se casan en California: así es el romántico vestido de novia de la cantante

Viral

Selena Gómez y Benny Blanco se casan en California: así es su romántico vestido de novia

Tras prometerse a finales de 2024, Selena Gómez y Benny Blanco se han casado en una boda blindada de la que los propios novios han compartido estas fotografías.

Selena Gómez y Benny Blanco se han dado el 'sí quiero' este fin de semana en California en una boda totalmente blindada en la que han estado famosos como Taylor Swift, Paris Hilton o Ed Sheeran.

Los propios novios han abierto el álbum de fotos de su enlace, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, donde aparecen radiantes vestidos de novios.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña "unas imágenes que se han viralizado mucho en las que Selena Gómez baja de su jet privado envuelta en paraguas: "Decían que no se estaba escondiendo, que solo estaba guardando su privacidad, pero me aprece desmesurado".

Así fue su despedida de soltera

A finales de 2024, Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso tras un año de relación. Unos meses después la cantante disfrutó junto a sus amigas de su despedida de soltera en México antes de contraer matrimonio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Alerta roja por riesgo extremo de lluvias en Tarragona, Valencia y Castellón con el barranco de La Saleta desbordado
  2. Una reunión de paz con muy poco consenso: la propuesta de EEUU con 21 puntos no convence ni a Israel ni a Hamás
  3. Feijóo hace del "problema" de la inmigración irregular un objetivo: "Es un desafío que afrontar porque fomenta la xenofobia"
  4. El partido europeísta PAS consigue la victoria en las elecciones de Moldavia
  5. Un hombre asesina a su pareja en plena calle en Sevilla y después intenta suicidarse
  6. Elvira Lindo mira a su abismo personal y reflexiona sobre la vida, la muerte y la salud mental: "Siempre sale algo que me lleva a seguir"