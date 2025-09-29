Selena Gómez y Benny Blanco se casan en California: así es su romántico vestido de novia

Tras prometerse a finales de 2024, Selena Gómez y Benny Blanco se han casado en una boda blindada de la que los propios novios han compartido estas fotografías.

Selena Gómez y Benny Blanco se han dado el 'sí quiero' este fin de semana en California en una boda totalmente blindada en la que han estado famosos como Taylor Swift, Paris Hilton o Ed Sheeran.

Los propios novios han abierto el álbum de fotos de su enlace, como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, donde aparecen radiantes vestidos de novios.

Por otro lado, Tatiana Arús enseña "unas imágenes que se han viralizado mucho en las que Selena Gómez baja de su jet privado envuelta en paraguas: "Decían que no se estaba escondiendo, que solo estaba guardando su privacidad, pero me aprece desmesurado".

Así fue su despedida de soltera

A finales de 2024, Selena Gomez y Benny Blanco anunciaron su compromiso tras un año de relación. Unos meses después la cantante disfrutó junto a sus amigas de su despedida de soltera en México antes de contraer matrimonio.

