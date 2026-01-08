Virales de Aruser@s
Un tiktoker, contra la manía de usar anglicismos: "¿'Situationship'? ¡No estás en nada porque no te escribe!"
"Con lo bonito que es nuestro diccionario español", bromea Manu Rivas, un creador de contenido que ha cargado contra el excesivo uso de los anglicismos en nuestro día a día.
Alfonso Arús trae al plató de Aruser@s un viral del creador de contenido Manu Rivas sobre cómo los anglicismos se han convertido en parte del lenguaje cotidiano. Una costumbre que no está dispuesto a aceptar sin protestar.
"¿Podemos parar de usar anglicismos?", se pregunta el tiktoker en su vídeo, cargando con humor contra algunas de las expresiones más utilizadas en el día a día. "Que si visto más 'oversize'...¡Es que has comido mucho, no te entra la ropa y te tienes que poner una tallita más!", bromea.
"Me viene mi prima, la moderna, diciendo que está en una 'situationship'...¡No estás en nada porque no te escribe!", exclama Manu, arrancando las carcajadas del plató.
Pero no se queda ahí. Existe otra expresión que le resulta "muy graciosa": 'engagement'. "Yo creía que era cuando pides matrimonio y esas cosas, pero no, ¡resulta que es la autoestima de los influencers!", ironiza Manu, quien zanja el tema con una defensa del idioma. "Con lo bonito que es nuestro diccionario español, ¡vamos a parar ya!".
