La reina Letizia, la reina más trabajadora y de las más austeras: así es el ranking de Casas Reales

La reina Letizia ha estrenado 145 piezas y ha gastado 44.065 euros, con un precio medio por ropa de 387 euros, lo que la sitúa en el puesto 16. "Letizia es muy apañada", destaca Alfonso Arús.

Alfonso Arús destaca que ha salido la lista de las reinas que más trabajan y cuáles gastan más en ropa. Tatiana Arús da todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia, donde explica que la reina Letizia se encuentra en el 16º puesto de las reinas que más gastan. Un ranking que encabeza Olimpia de Grecia, que ha quitado el primer puesto a Charlene de Mónaco. "Olimpia ha estrenado 79 prendas en las que ha gastado 246.614 euros", explica la colaboradora en el plató, donde Alfonso Arús destaca: "No lo luce porque yo no la he visto en ningún lado".

"No son apariciones como la reina Letizia sino eventos más de marcas de lujo o alfombras rojas", explica Tatiana Arús, que destaca que "el valor medio de la ropa que usa Olimpia de Grecia es de 3.474 euros". Por su parte, Charlene de Mónaco "ha invertido 244.484 euros, solo 2.000 euros menos, pero Charlene ha lucido más prendas". Además, cada prenda de Charlene cuesta una media de 1.910 euros. Por su parte, Meghan Markle "ha gastado 168.094 euros en ropa y ha estrenado 207 prendas, cuyo precio medio es de 858 euros".

Por último, la reina Letizia "ha estrenado 145 piezas y ha gastado 44.065 euros, con un precio medio por ropa de 387 euros", explica Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destaca que "Letizia es muy apañada". Además, Alfonso Arús la reina Letizia encabeza el ranking de reinas más trabajadoras, seguidas por Victoria de Suecia y Máxima de Holanda.

