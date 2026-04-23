Los Aruser@s reaccionan al cartel viral de una heladería que fija consumo mínimo según las mesas

Una publicación de la cuenta '@soycamarero' desata debate en redes y en el plató de Aruser@s al mostrar un llamativo cartel: el gasto mínimo varía en función del número de mesas que ocupen los clientes.

La cuenta '@soycamarero' ha vuelto a encender las redes tras compartir la imagen de un cartel colocado a la entrada de una heladería. En él se especifica una norma poco habitual: elconsumo mínimo exigido depende del número de mesas que utilicen los clientes.

Según el aviso, quienes ocupen dos mesas deberán alcanzar un gasto mínimo de 25 euros, mientras que si se utilizan tres mesas, el consumo asciende a 35 euros.

Desde el plató, los colaboradores señalan que "todo depende" del número de personas que se sienten en cada mesa. "Lo primero que pasa cuando juntas mesas es que se pierden sillas, porque cabe menos gente", explica Alfonso Arús, mientras que Alba Gutiérrez ha tirado de humor para relativizar la polémica: "Al precio que están los batidos y los helados, llegas de sobra".

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