Angie Cárdenas analiza la tensión de Richard Gere y Alejandra Gere en este vídeo: "Es terrible"

Richard Gere ha regresado a Madrid junto a su mujer, Alejandra, con un nuevo proyecto, 'Lo que nadie quiere ver', un documental rodado en España con personas sin techo, "Pero, ¿no se fue hace un mes?", pregunta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, y es que el presentador recuerda que aunque el matrimonio se vino a vivir a España hace unas semanas decidió volver a mudarse a Estados Unidos.

"Sí, pero, de hecho, en breve le tendremos alumbrando una nueva ciudad aquí en España", detalla Tatiana Arús en el vídeo, donde enseña la reacción del conocido actor cuando los reporteros le preguntan que significa España para él. "Soy de Galicia desde la antigüedad", asegura Richard Gere mientras su mujer Alejandra no puede evitar reírse.

Por otro lado, preguntado sobre el alumbrado que va a realizar en Murcia, Alejandra Gere explica que quisieron encender el árbol de la ciudad porque quieren "poner la primera piedra del primer gimnasio pediátrico en España que será en Murcia": "Estamos muy orgullosos de colaborar con la Fundación Aladina". Por último, Alejandra Gere asegura que educan a sus hijos en estos valores y en la compasión.

Después de ver el vídeo, Tatiana Arús y Angie Cárdenas analizan las declaraciones de ambos. "Fijaos que, cuando Richard Gere, se cansa del discurso de Alejandra y le hace un gesto en el hombro", cuenta Tatiana Arús mientras Angie Cárdenas confiesa que hace años les veía conexión, pero ahora protagoniza este tipo de situaciones tensas "cada dos por tres": "Es terrible".

