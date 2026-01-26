Una tienda española denuncia el incómodo incidente vivido con una influencer: "¿Vosotros qué hubierais hecho?"

"No es la primera vez que las tiendas se quejan de la prepotencia de los influencers, pero puede ser que sea publicad", comenta Alfonso Arús, tras presentar este viral en Aruser@s.

Una tienda de ropa se ha hecho viral en redes sociales tras denunciar el incómodo incidente vivido con una influencer. Tal y como explica la dueña del local en un vídeo viral, el representante de "una de las influencers más famosas de España en este momento" se puso en contacto con ellos para pedir que acudiera a comprar calzado. La única condición fue que "la tienda permaneciera cerrada al público".

Llegado el día, dos furgonetas Mercedes se plantaron frente al establecimiento y la influencer accedió al interior. "Todo el equipo estaba emocionado", reconoce la responsable, aunque esa ilusión se desvaneció rápidamente al conocer su actitud. "No fue muy buena", asegura.

El momento más incómodo llegó a la hora de pagar. Según el testimonio, la influencer comunicó que "no pensaba abonar el importe de los zapatos" y que, como compensación, subiría algún "storie" etiquetando a la tienda. "Después de haberle cerrado la tienda para ella, nos viene con esto", lamenta la dependienta.

Ante la situación, los trabajadores le dejaron claro que "no trabajaban de esta manera". Finalmente, cerraron la tienda y la influencer se marchó sin llevarse ningún producto. "¿Vosotros qué hubierais hecho?", plantea la responsable del local.

"En el caso de que esto sea cierto, que no lo dudo, no entiendo que cierres toda una tienda para comprar solo unos botines", comenta Alfonso Arús antes de bromear: "¡Llévate 14 pares!".