Alfonso Arús reacciona a la transformación de una influencer que aparenta 30 años menos con maquillaje

¿Se puede rejuvenecer con maquillaje hasta 30 años? Esa es la pregunta que se han hecho los colaboradores de Aruser@s tras ver el viral de una mujer que, gracias a una auténtica "chapa y pintura", consigue aparentar muchos menos años.

Tal y como explica Hans Arús, numerosos internautas se han preguntado si realmente se trata de la misma persona, ya que el cambio resulta completamente sorprendente. La creadora de contenido, de origen turco, muestra el proceso en su canal de TikTok '@ay_suu_53', donde enseña paso a paso la transformación.

La influencer asegura que su aspecto inicial es totalmente real y que el resultado final se debe únicamente al uso del maquillaje, una demostración que ha dejado atónito a Alfonso Arús, quien, ante las dudas, pregunta a los espectadores. "Tenéis varias opciones; todo es verdad, la señora es guapa y lo que hace es afearse o son dos señoras".

