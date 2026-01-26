Vídeos virales
La guerra de la pizza con piña llega al plató de Aruser@s: "Hay cosas que no se tocan"
Un restaurante italiano se hace viral por prohibir la pizza con piña, decisión que divide opiniones incluso entre los tertulianos de Aruser@s.
Tras conocer cómo un restaurante italiano ha defendido a capa y espada que en su establecimiento no se sirve pizza con piña, el debate no ha tardado en llegar al plató. La decisión, respaldada por miles de usuarios en redes sociales, ha sido tan celebrada que incluso algunos han llegado a otorgarle, en tono de broma, una "estrella Michelin" por preservar la tradición.
La polémica ha servido para abrir un animado debate entre los tertulianos, que no han dudado en confesar sus gustos culinarios: ¿Qué tipo de mezclas hacen en casa? ¿Son partidarios de la pizza con piña?
"La hawaiana es una pizza que hemos comido todos alguna vez en la vida", asegura Óscar Broc, mientras Rocío Cano sorprende a sus compañeros defendiendo abiertamente este ingrediente: "Me parece que a la pizza le pega todo".
Sin embargo, las opiniones contrarias no tardan en aparecer. "El próximo día a una paella le pones kiwi y te quedas tan tranquilo", bromea Hans Arús al escuchar los gustos de sus compañeros.
"¿Por qué demonios se puede experimentar con muchos formatos de cocina y no con la pizza con piña?", plantea Óscar Broc, a lo que David Broc responde contundente: "Porque hay cosas que no se tocan".
