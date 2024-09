TheGrefg ha visitado el santuario de Frank Cuesta y ahí se ha sometido a diferentes pruebas. La mayor de ellas, hacer frente a su miedo a las serpientes, como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s. "¡Frank, Frank, Frank!", grita desesperado el youtuber cuando una boa empieza a subirle por el brazo. El naturalista le ofrece una sencilla solución y cambia la ubicación de la descomunal culebra. Ahora se enrosca alrededor de su cuello. Mucho mejor.

"Su p*** madre, estoy sudando una barbaridad, chavales", asegura el streamer con cuatro serpientes sobre su cuerpo. "Lo estoy pasando fatal, chicos", asegura mientras vemos cómo las gotas de sudor resbalan por sus mejillas.

Después llega el turno de las arañas. "Tengo una tarántula en mi p*** mano", dice muerto de miedo. Pero no pasa nada, porque pronto está en su cara. En el plató de Aruser@s, Tatiana Arús lo está pasando realmente mal. "Si yo le tengo pánico a una miniaraña que sé que no me va a hacer nada".