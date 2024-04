El juicio contra Daniel Sancho en Tailandia tras ser acusado como autor del asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en una de las islas del país arrancó este lunes. Un día después Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla, fue entrevistado en El Hormiguero. Como buen conocedor del país habló del juicio al que se enfrenta el hijo del actor Rodolfo Sancho.

Frank de la Jungla ha vivido mucho tiempo en el país asiático, pero también conoce muy de cerca cómo son los procesos judiciales allí debido a su mujer cumplió condena en la cárcel por portar cocaína. Ante las preguntas del presentador, Cuesta aseguró que los pasos a seguir ya los había dejado claros desde el momento en el que se conoció la noticia el pasado mes de agosto.

"No te pongas en contra de los tailandeses, no les insultes y no digas que han hecho las cosas mal" arrancó con su respuesta el aventurero. Cuestión que justifica en que "antes [del juicio] todo lo que digas o hagas lo van a saber y eso siempre va a repercutir en la persona que está siendo condenada" y especifica que "no solo en la pena, sino que dentro" de prisión. Algo que él mismo evitó cuando su mujer iba a ser condenada: "Yo no dije nada de Yuyee hasta que entró".

Todo ello lo argumenta en que en el país asiático "las leyes son diferentes, los tiempos son diferentes, los respetos son diferentes". En esa línea, relató que "a veces nos olvidamos aquí tenemos derecho romano, allí tienen derecho real", es decir, que depende del rey del país. En Tailandia, continuó relatando Cuesta, es primordial "respetar sus tradiciones e historia".

En definitiva, Cuesta consideró que "cuanto menos se hable en los medios, cuanto menos se insulte y cuanto menos se intente ridiculizar, mejor", eso sí, no prevé un buen destino para el cocinero español puesto que desde que ocurrió "los tailandeses lo tienen muy claro". Asimismo, aseguró que "si tiene mucha suerte cadena perpetua".