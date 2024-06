Alfonso Arús trae a Patricia Benítez un vídeo de una niña bailando pero le avisa que lo tiene que ver hasta el final. En las imágenes se puede ver a una niña haciendo una coreografía de la canción 'Baila morena'. Se puede ver a la pequeña bailando como si fuese una chica mayor, perreando.

"Me va a salir urticaria. La niña baila muy bien pero esos movimientos sexualizados en esa edad... ", comenta Patricia a lo que Angie Cárdenas le contesta que no son sexualizados porque a esa edad no piensa en eso. "La niña ha visto por televisión a sus ídolos bailar así y los imita perfectamente", añade Angie.

"A pocas clases de baile has ido tú", le contesta Tatiana Arús a Patricia, que le reconoce que el perreo no se lo compra, pero que esto es un movimiento de cintura. "Habrás ido a clases de contemporáneo, pero no a clases de reggaetón porque esa música no existía cuando era pequeña", le responde Patricia Benítez, a lo que Tatiana le responde que ella bailaba a Jennifer López con cuatro años.