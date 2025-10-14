Alfonso Arús, a la nueva moda de llevar bolso de flores en tu boda: "Algunos son coronas de muertos"

De "corona de muertos" a "brazo de gitano relleno de nata". A los colaboradores de Aruser@s parece no convencer la nueva tendencia que arrasa entre las novias en Tiktok: bolsos de flores para el día de tu boda.

Alfonso Arús muestra en el plató la última tendencia que está arrasando entre las novias en TikTok: el bolso de flores.

Según cuenta el presentador del programa, ahora todas las novias buscan este complemento para que les acompañe en este día tan especial: un bolso decorado como si se tratara de un ramo de flores clásico. "Hay algunos que tienen gracia y otros que me dan un poco de susto", bromea Alfonso Arús, que muestra en el plató algunos ejemplos: desde un bolso de tulipanes a otro lleno de margaritas.

"Algunos parecen coronas de muertos", ríe Alfonso Arús. Para Angie Cárdenas, los "chiquitines son muy cuquis", pero según qué plantas escojas, puedes estropearte el look.

"¡No puede ser! Vestida de novia es de las pocas veces que puedes ir sin bolso", alucina Alba Guitérrez, quien no parece estar muy de acuerdo con esta nueva tendencia.

