El divertido vídeo viral del padre que intenta dormir a su bebé y se queda él frito en la cuna... y la niña, no

Para muchos padres, conseguir que sus bebés se duerman a una razonable es una misión imposible, pero este hombre cree haber dado con la clave. Para conseguirlo, se mete él en la cuna con la niña y se hace el dormido... sin saber que se va a quedar frito de verdad en pocos segundos.

Alfonso Arús, padre de cuatro hijos -aunque ya bastante creciditos- sabe bien lo difícil que es el momento de acostar a los más pequeños. Por eso, no se extraña lo más mínimo al ver lo que le ocurre a este padre en el vídeo viral que recoge Aruser@s.

El hombre que lo protagoniza cree que ha encontrado una táctica infalible para que su hija se duerma y por ello, se ha metido con la pequeña en la cuna y ha fingido estar dormido. Lo que este pobre señor no sabía es que se iba quedar sopa al primer parpadeo.

Por supuesto, la niña sigue despierta y además, ha aprovechado la ocasión para robarle el móvil a su padre y ponerse a jugar, tal y como destaca Tatiana Arús en el plató del programa de laSexta.

