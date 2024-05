Taylor Swift se despide de Madrid dónde ha juntado a 140.000 personas en dos días de concierto en el Santiago Bernabéu. "Yo creo que se va con un gran sabor de boca porque incluso ella misma se mostraba muy emocionada por el calor recibido del público y su entrega", comenta Tatiana Arús.

La cantante ha cambiado la letra en el segundo show de su canción 'We Are Never Ever Getting Back Together'. Cuando la artista pregunta a su bailarín le pregunta si volvería con su ex y este le responde 'ni de coña', pero en este concierto ha respondido 'ni borracha' haciendo que el público enloquezca. "Este es el momento que están esperando todos sus fans para ver que modificaciones hace de la letra para este concierto y se ha viralizado muy rápido", explica Tatiana.

Edurne, David de Gea, Borja y Blanca Thyssen, Yolanda Díaz o Blake Lively, que repitió pero esta vez con su pareja Ryan Reynolds y sus hijos. El segundo show de la cantante estadounidense también contó con una gran cantidad de famosos que no se quisieron perder la actuación de la estrella de la música.