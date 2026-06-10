Taylor Switf sorprende en el preestreno de Toy Story 5 cantando en directo por primera vez la canción de la película

La cantante Taylor Swift ha sido la encargada de poner una de las canciones de la banda sonora de una de las películas más esperadas del año: Toy Story 5. En el preestreno, sorprendió a todos los asistentes cantando en directo el tema.

Frente a Woody, Buzz, Jessie y algún que otro espectador más, Taylor Swift interpretó la canción que ha compuesto para la banda sonora de Toy Story 5, una de las películas más esperadas del año, en el preestreno. El tema, cuenta Tatiana Arús en Aruser@s, se llama 'I Knew It, I Knew You' y fue la primera vez que la cantó en directo. "Es muy introspectiva. Si podéis disfrutar del videoclip, veréis que son imágenes suyas de cuando ella era pequeña", indica la colaboradora. "Es una canción triste porque la película habla de los juguetes olvidados. Le regalan pantallas a la niña y hay un montón de juguetes que los arrincona y deja de usarlos", indica Alba Sánchez.

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