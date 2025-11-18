Nicki Nicole dará un concierto sinfónico en el Teatro Colón de Buenos Aires

Nicki Nicole dará el próximo 19 de febrero un concierto sinfónico en el Teatro Colón, de Buenos Aires, donde interpretará sus exitosos temas, como 'Ojos verdes'.

Nicki Nicole ha anunciado emocionada un concierto sinfónico en el Teatro Colón, de Buenos Aires, Argentina. Según detalla Tatiana Arús, la propia cantante "lo ha anunciado a través de sus redes sociales" con un vídeo que ha causado mucha expectación "porque ella misma ha hecho la cuenta atrás".

En concreto, el concierto tendrá lugar el próximo 19 de febrero en el teatro, donde interpretará sus grandes éxitos, como 'Ojos verdes', acompañada de una gran orquesta.

