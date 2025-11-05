El lapsus de Tamara Falcó en la maratón de Íñigo Onieva en Nueva York: "Se me olvidó la bandera de España"

Tamara Falcó asegura que no descarta escribir unas memorias como su madre, Isabel Preysler, y desvela el descuido que tuvo cuando acompañó a Íñigo Onieva a Nueva York para animarle en la maratón.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han reaparecido posando juntos en un evento, donde han hablado con los medios de comunicación allí citados. Por ejemplo, los reporteros le han preguntado por su participación en la maratón de Nueva York, en donde la hija de Isabel Preysler le esperaba en la meta. Eso sí, con un pequeño descuido. Y es que Tamara Falcó se olvidó la bandera de España con la que el empresario se quería fotografiar en la meta.

"Los dos últimos kilómetros son todo cuesta arriba y ya llegaba cansado, y cuando llegó preguntó por la bandera de España, pero se me olvidó", explica Tamara Falcó, que afirma que le encantaría poder acompañarle desde dentro en alguna maratón. "Hace poco me sorprendió corriendo conmigo", confiesa el empresario.

Por otro lado, los reporteros han preguntado a Tamara Falco si algún día se animará a escribir sus memorias como su madre, Isabel Preysler. "Es interesante contar tu visión de las cosas, no lo descarto". Sin embargo, la cocinera asegura que todavía le queda mucho por escribir y explica que no tiene diario. "Yo compraría más las memorias de Tamara que las de la Preysler", asegura, por su lado, Alfonso Arús.

