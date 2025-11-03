Íñigo Onieva y Amelia Bono completan la maratón de Nueva York: "Correr ahí cuesta una pasta y no es fácil acceder"

Íñigo Onieva y Amelia Bono han completado la maratón de Nueva York, una de las más importantes del mundo. "No es fácil tener acceso a la inscripción porque se hace un sorteo", explica Rocío Cano, reconocida corredora.

Tatiana Arús muestra en este vídeo cómo dos famosos españoles han corrido una de las maratones más conocidas del mundo: la maraton de Nueva York. Se trata de Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó, y Amelia Bono, hija de José Bono y exmujer de Rafael Martos.

"Amelia Bono estaba emocionadísima y, además, contaba con la presencia de algunos familiares", explica Tatiana Arús, que detalla que la influencer, a sus 44 años, aseguraba que no se creía haber completado la maratón. "Ella es madre de cuatro hijos y hace unos años no se hubiera creído haber completado esta maratón", afirma la colaboradora.

Como experta, Rocío Cano asegura que "correr esta carrera cuesta una pasta y no es fácil tener acceso a la inscripción porque se hace un sorteo": "¡Qué maravilla que lo hayan conseguido".

El beso de película de Tamara Falcó a Íñigo Onieva

Esta maratón no es la primera carrera de Íñigo Onieva. El marido de Tamara Falcó es todo un experto en este tipo de pruebas deportivas. Por ejemplo, la hija de Isabel Preysler acudió a Italia para animar a su marido en un 'Ironman', una competición que duró 11 horas y media en la que el empresario nadó 3,8 kilómetros, anduvo 180 kilómetros en bicicleta y corrió 42 kilómetros.

Tras llegar a la meta, Tamara Falcó se fundió en un beso de película con su chico, que portaba la bandera de España en la foto, como puedes ver en este vídeo.

