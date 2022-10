Se acerca Halloween, el truco o trato y el tan temido atracón de golosinas de tus hijos. Por ello, es necesario, como padres, tener una estrategia para evitar que a los más pequeños les duele la barriga por culpa de las chuches. El truco que plantea El Confidencial y que es discutido por los colaboradores de Aruser@s no es otro que un juego en el que los caramelos son utilizados como moneda de cambio para un premio mayor.

"Sale cara la cosa. Entre las chuches que tienes que comprar para los otros niños y el juguete para el tuyo..." se queja Patricia Benítez. "En mi caso, guardo las chuches en un frasco y a medida que el niño va haciendo méritos, le voy premiando...", relata Tatiana Arús hasta que Angie Cárdenas, abuela del susodicho niño, interrumpe su discurso. "Perdona, el otro día te hizo el lío, que le dijiste 'uno más' y se guardó tres".

"Y tú no cuentas luego las visitas que hace por otras casas", apunta Alfonso Arús, abuelo del pequeño. "¡No, claro, si luego lo malcriáis y le dais tres toneladas!", responde la madre de la criatura. "No, no, yo no malcrío nada. Simplemente, roba. Las cosas claras: tu hijo es el Algorrobo, eso es Curro Jiménez", habla sobre su nieto el presentador de Aruser@s. "¡Ay, los abuelos!", se escucha decir de fondo a Marc Redondo.