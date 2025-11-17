El calendario Pirelli 2026: el vídeo de famosas como Irina Shayk o Tilda Swinton fusionadas con la naturaleza

Irina Shayk o Tilda Swinton son solo algunas de las famosas que han posado en este vídeo para el Calendario Pirelli 2026 en el que aparecen mimetizándose con elementos de la naturaleza como el agua o la tierra.

Tatiana Arús enseña el making off del calendario Pirelli 2026. Esta vez, todas las famosas que aparecen en él se fusionan y mimetizan con elementos de la naturaleza "como puede ser el agua, la vegetación, la tierra...". Este año, el calendario solo cuenta con protagonistas femeninas.

"Será una muy buena fusión", destaca la colaboradora de Aruser@s sobre el calendario que cuenta con rostros tan conocidos como: las modelos Eva Herzigova, Irina Shayk y Du Juan; las actrices Tilda Swinton, Isabella Rossellini, Luisa Ranieri, Gwendoline Christie y Adria Arjona; la diseñadora Susie Cave, la cantante FKA Twigs y la estrella del tenis Venus Williams.

