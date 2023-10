"Voy a ganar porque en la apuesta dije que Tamara Gorro volvería con Ezequiel Garay", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde debaten sobre la posible reconciliación de la pareja tras viralizarse unas imágenes de ambos paseando por Roma sin sus hijos. "La cuenta de Instagram @lacuernis ha vuelto a pillar a la pareja", explica Tatiana Arús, que destaca que Tamara Gorro ha estallado en redes sociales tras los rumores de reconciliación.

"A ver si queda claro y da tanto la vuelta como todo", destaca la instagramer, que resalta que está "divorciada, no separada": "Soy una persona soltera, al igual que Ezequiel, de ahí en adelante no tengo por qué decir nada". "Quien quiera pensar que hemos vuelto y no lo contamos, piénsalo, allá tú", insiste Tamara Gorro.