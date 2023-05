La firma de moda nupcial Sophie et voilà, que se estaba encargando de confeccionar el vestido de novia de Tamara Falcó, ha lanzado un comunicado anunciando que se ha roto su acuerdo con la hija de Isabel Presyler "como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la Sr. Falcó".

Desde la firma explican que "desde el principio" han puesto todo su empeño, "cuidando cada detalle y escuchando sus ideas", para que se "sienta la novia más guapa del año". Además, destacan que entienden "la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones" de sus novias y que en la mayoría de los casos parten de "una inspiración en otros diseños" que combinan con el estilo de la propia marca.

Sin embargo, desde Sophie et voilà dan a entender que no están de acuerdo con la idea de Tamara Falcó de "inspiración": "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en riesgo la autoría original del diseño". "Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la Sr. Falcó", explican en el comunicado, donde recuerdan que desde "el principio de la relación" han desaconsejado a Tamara Falcó esa propuesta "por acercarse demasiado a diseños ajenos" a su firma.

Por el momento, Tamara Falcó no se ha pronunciado sobre el tema a menos de dos meses de su boda con Íñigo Onieva.