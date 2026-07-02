El susto viral de Djokovic al hacer creer a una recogepelotas que le ha hecho daño

Novak Djokovic pide a una recogepelotas que le corte un trozo de cinta que le cuelga del brazo y, cuando lo hace, el tenista le gasta una broma, que puedes ver en este vídeo.

Novak Djokovic le ha gastado una broma a una recogepelotas durante un partido. Y es que el tenista, que no para de demostrar su humor, pide a la joven que le corte un trozo de cinta que le cuelga del brazo y, cuando lo hace, la engaña haciéndole pensar que le ha hecho daño. Puedes ver la reacción de la joven en este vídeo.

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