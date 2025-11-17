El surrealista viral del abuelo que confunde el camino al médico y acaba 1.600 km lejos de casa tras conducir 16 horas

Un yayo de 85 años, vecino del norte de Italia, se equivoca de rumbo al dirigirse al médico y termina conduciendo durante 16 horas hasta Croacia, recorriendo más de 1.600 kilómetros.

Alfonso Arús presenta este viral como: "Yayo's Furious". Y es que un anciano se ha confundido de camino al médico y ha terminado a 1.600km de distancia.

Una historia tan surrealista como real. "Tiene 85 años, vive en un pueblo al norte de Italia y la consulta del médico está a 20 km, pero tras subirse al coche, en total termina conduciendo 16 horas y haciendo 1.600km, cruzando la frontera y llegando hasta Croacia", explica Alba Sánchez, detallando que "cuando se cansó", "se paró en un hotel".

La familia avisó a las autoridades al ver que el abuelo no había llegado al médico. Así, gracias a rastrear su GPS, lo hallaron en Croacia.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús alucina: "¿No se le hizo raro estar tanto tiempo?". "A veces, el tiempo es subjetivo", responde Alba Sánhez entre risas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.