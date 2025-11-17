Ahora
El surrealista viral del abuelo que confunde el camino al médico y acaba 1.600 km lejos de casa tras conducir 16 horas

Virales de Aruser@s

El surrealista viral del abuelo que confunde el camino al médico y acaba 1.600 km lejos de casa tras conducir 16 horas

Un yayo de 85 años, vecino del norte de Italia, se equivoca de rumbo al dirigirse al médico y termina conduciendo durante 16 horas hasta Croacia, recorriendo más de 1.600 kilómetros.

Alfonso Arús presenta este viral como: "Yayo's Furious". Y es que un anciano se ha confundido de camino al médico y ha terminado a 1.600km de distancia.

Una historia tan surrealista como real. "Tiene 85 años, vive en un pueblo al norte de Italia y la consulta del médico está a 20 km, pero tras subirse al coche, en total termina conduciendo 16 horas y haciendo 1.600km, cruzando la frontera y llegando hasta Croacia", explica Alba Sánchez, detallando que "cuando se cansó", "se paró en un hotel".

La familia avisó a las autoridades al ver que el abuelo no había llegado al médico. Así, gracias a rastrear su GPS, lo hallaron en Croacia.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús alucina: "¿No se le hizo raro estar tanto tiempo?". "A veces, el tiempo es subjetivo", responde Alba Sánhez entre risas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón, contra las cuerdas: el Congreso le exige respuestas por la tragedia de la DANA
  2. Peinado archiva la causa a la secretaria general de Presidencia imputada en el caso contra Begoña Gómez
  3. Metafuturo vuelve en una cuarta edición que contará con Martin Baron, Paul Krugman o Salman Rushdie, entre otros líderes y expertos
  4. Puigdemont exige al Constitucional que suspenda de forma inmediata la orden de detención nacional tras el informe del abogado europeo
  5. La Conferencia Episcopal Española se reúne este lunes con León XIV tras el escándalo del obispo de Cádiz
  6. Aitor Esteban y Oriol Junqueras sacan su lado 'docente' para evaluar al Gobierno de Sánchez: "No estamos aquí para apoyarlo solo por apoyarlo"