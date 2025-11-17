Alfonso Arús, tras el vídeo de Milan y Sasha posando a juego con Shakira: "Los niños son muy Piqué"

"Es una experiencia que pasa una vez en la vida", asegura Milan tras participar en la película 'Zootopía', algo que, según su hermano, Sasha, volvería a repetir. Una confesión que desata la risa de Shakira.

Shakira ha acudido junto a sus hijos a la presentación en Los Ángeles de 'Zootopía', una película en la que la artista colombiana vuelve a prestar su voz a 'Gazelle'. Incluso, sus hijos debutan en la película, por lo que tras posar ante los medios hablaron con la prensa de su experiencia en el cine.

"Es una experiencia que pasa una vez en la vida", asegura Milan, el hijo mayor, que destaca que ha sido "increíble": "Me pareció muy bonito". Por su parte, Sasha confiesa que le gustó tanto, que no le importaría repetirlo. "Me encantaría hacerlo más veces", confiesa el hijo pequeño de Shakira, provocando la risa de su madre, que destaca que tiene el "gusanillo".

Tras ver a los tres, que posaron con un look morado a juego, Alfonso Arús lo tiene claro: "Los niños son muy Piqué". "Busca una foto de Piqué cuando empezó a jugar al fútbol y es un calco", asegura el presentador de Aruser@s, que insiste en que se parecen más al futbolista que a la cantante. Además, Arús destaca que "los niños han crecido y están muy altos" aunque siguen teniendo "la misma cara".

