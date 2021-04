La víctima de la conocida como 'manada de Sabadell' ha tenido que declarar ante el juez sobre la violación grupal que sufrió en Barcelona en febrero de 2019.

La joven ha relatado como uno de los agresores la "arrastró a una habitación", la tiró "contra el sofá" y la "penetró". "Me penetró vaginalmente y me obligó a hacerle una felación. Terminó, salió de la habitación y sin tiempo para reaccionar, entró otro individuo", ha narrado en la primera sesión del juicio.

Tras el primer agresor, la violaron dos hombres más. De hecho, ha confesado que llegó a temer por su vida. "Estaba llorando muchísimo, temblando muchísimo, suplicándoles que me dejaran, me agarró y me volvió a tumbar", ha añadido en la declaración.

"Les suplicaba que no me hicieran nada, yo temía por mi vida. Si ya habían sido capaces de todo eso no sabía si me iban a matar", ha relatado, muy afectada.

Según ha indicado ante el tribunal, todo comenzó en el bar en el que se encontraba. "Cada vez que mi amiga y yo pasábamos por al lado para ir al lavabo o para pedir en la barra nos decían comentarios machistas de 'guapa', 'qué culo' y comentarios así".

Una durísima declaración en la que la Fiscalía ha instado a la víctima a concretar exactamente a qué se refería "cuando la llevaba a la fuerza" y también le ha preguntado reiteradamente si pidió ayuda o si intentó escapar en algún momento, a lo que ella ha respondido que "no podía".