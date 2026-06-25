De Spiderman y por 35 dólares: Zendaya sorprende al posar solo con una camiseta en su premier

Zendaya ha posado únicamente con una camiseta vintage de Spiderman y unos taconazos en la premier de su nueva película: 'Spider-Man: Brand New Day'. "La camiseta cuesta 35 dólares", explica Tatiana Arús.

Zendaya ha sorprendido al elegir una camiseta vintage de Spiderman que cuesta 35 dólares para posar en la presentación de 'Spider-Man: Brand New Day', que se estrenará en España el 29 de julio. "Es la primera vez que la vemos de esta guisa", afirma Tatiana Arús en el plató, donde Elizabeth López destaca que "es un poco camiseta de pijama". "Pero no se le ve el culete", añade Tatiana. Una camiseta que, además, abre debate en el plató de Aruser@s: ¿a partir de qué año se considera algo vintage?

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