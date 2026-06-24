Linkin Park regala 200 pinchos de tortilla con cebolla caramelizada a sus fans en Madrid

Linkin Park ha querido regalar 200 pinchos de tortilla a sus fans coincidiendo con sus conciertos del 23 y 24 de junio en Rivas-Vaciamadrid, en Madrid. "He estado averiguando y lleva cebolla caramelizada", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús recuerda que este tipo de tortilla "no es apta para llevar a la playa": "Si tenéis que llevar una tortilla de patatas tiene que ser muy cuajada, no esponjosa".

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