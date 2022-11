David Beckham, marido de Victoria, fue el encargado de inmortalizar y compartir en redes el momento del reencuentro entre cuatro de las exintegrantes de las míticas Spice Girls con motivo de la celebración del cumpleaños de la 'Ginger Spice'. Una feliz ocasión de la que podemos ser testigos en este vídeo de Aruser@s.

Emma, Mel C, Victoria y Geri bailaron y cantaron al ritmo de uno de sus temas más conocidos, 'Say You'll Be There'. En esta bonita reunión solo faltó Mel B, que no pudo acudir a la fiesta. "Yo no pierdo la fe y la esperanza de que se vuelvan a encontrar tarde o temprano", asegura Tatiana Arús.

"Las comparaciones son odiosas, pero qué bien han aguantado los Backstreet Boys y qué mal han aguantado las Spice Girls", comenta Alfonso Arús. María Moya, fan número 1 de la 'boyband', explica que los orígenes de ambas bandas son muy distintos, algo que podría haber condicionado su futuro. "Es que ellos eran amigos y luego empezaron a trabajar juntos e hicieron el grupo. Las Spice fueron contratadas indirectamente y fueron un producto discográfico", relata en el programa.