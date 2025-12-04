La sorpresa de un andaluz al descubrir que la recepción de su hotel en Roma está dentro de un supermercado: "Para mear y no echar gota"

En Aruser@s muestran la surrealista experiencia de un español que al llegar a su hotel en Roma se encuentra con una recepción de lo más insólita: "Ahora es cuando sale Toñi Moreno".

"Muchas veces hemos visto recepciones inverosímiles en muchísimos hoteles, pero esto supera las expectativas", comenta entre risas Hans Arús al presentar la peculiar historia de un andaluz que viaja a Roma y se encuentra con una escena digna de sketch cómico.

El joven, Adrián Espinosa, relata en el viral su llegada al hotel de tres estrellas Roma Palace. Todo parecía normal hasta que, una vez dentro, le informan de que la recepción está en un supermercado. "Esto es para mear y no echar gota", exclama mientras graba al recepcionista. "Ahora es cuando sale Toñi Moreno y dice que soy una persona maravillosa", concluye entre risas.

Desde el plató de Aruser@s, los Aruser@s reaccionan con una mezcla de sorpresa y diversión. Para algunos, la idea incluso tenía su punto a favor. "A mí me parece práctico", comenta Alfonso Arús. "Si os parece curioso esos lugares a los que se accede por un sitio clandestino, os debería gustar este hotel, ¡a vosotras que os encantan esos sitios donde os piden la contraseña!", remata el presentador del programa.

