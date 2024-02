"Soy recepcionista de hotel y no, no es que no te funcionen las llaves porque las has puesto cerca del móvil, seguramente debas algo que tengas que pagar y te hemos bloqueado la cuenta", afirma @unatipicamota en un vídeo de TikTok que los aruser@s observan con gran atención.

Lo que parecía ser un vídeo de utilidad para conocer ciertos secretos, se convierte rápidamente en un 'zasca' al cliente. "Me da bastante igual que tu habitación tenga una cama grande o dos camas juntas. Lee bien cuando haces las reservas", recomienda un tanto airada.

"Yo no tengo la culpa de que te hayas cogido un vuelo a las 6 a.m. y estés en el hotel cuando se sabe que el check in es a las 3 p.m. y estés cada hora viniendo a preguntarme si está la habitación lista. De hecho, si me das el coñazo, seguramente no te dé la habitación hasta las 3 p.m.", suelta sin filtro.

Alfonso Arús estalla en plató. "¡Muy bien, señora recepcionista! Pero lamento no estar de acuerdo con usted, porque a mí me ha pasado un montón de veces que la llave de entrada no ha funcionado. Y no debo nada porque acabo de llegar", responde.

"Respecto a la gente que llega antes de la hora del check in y pregunta, le doy la razón. Pero entonces, las señoras de la limpieza, si pone que la salida es a las 12, que no empiecen desde las 10 de la mañana a preguntar si nos vamos", se queja.

Alba Sánchez añade además que, en el caso de las camas, en muchas ocasiones se hace bien la reserva y cuando se va al hotel, se encuentran que las camas no son como se han pedido.