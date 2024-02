Nebulossa ha cruzado el charco para promocionar la canción 'Zorra' , el tema con el que representará a España en Eurovisión 2024. "Ha arrancado su promoción en Miami, donde ha visitado alguno de los programas de televisión", destaca Tatiana Arús, que muestra en el vídeo principal de esta noticia las imágenes.

Además, la colaboradora de Aruser@s confiesa que le ha sorprendido las palabras queha dedicado Danna Paola al encontrarse a Nebulossa. "No descarta una colaboración porque se ha mostrado muy fan de Nebulossa", destaca Tatiana Arús, que resalta que "por lo visto, no descartan hacer un 'Zorra remix'". "Un placer conocerte, enhorabuena", ha afirmado Danna Paola a la representante de España en Eurovisión, a la que ha dicho que admira muchísimo: "Qué placer y qué coincidencia más grande, porque cuando vimos que estabas aquí no lo podíamos creer".

"Así que un honor, eres maravillosa", ha insistido al también actriz a Nebulossa como puedes ver en el vídeo.