Los signos más compatibles para vivir un amor de verano: Jabifus responde a los espectadores de Aruser@s

El 4 de julio Venus entra en Géminis, un tránsito que afectará a todo lo relacionado al amor, que se volverá más liviano.

Los signos más influenciados y que estarán "más románticos que nunca" serán Géminis, Libra, Acuario y Tauro. "Que se preparen sus parejas y se pongan aire acondicionado", bromea Javier Fuster.

La próxima semana los Aruser@s se van de vacaciones, no sin antes conocer el spoiler del ranking del horóscopo. Géminis, Acuario y Capricornio se posicionarán en lo más alto de la lista y, además, un "pellizquito" de dinero les llenará los bolsillos.

Consultorio de Aruser@s

Los amores de verano son inolvidables y la espectadora Candela M. confiesa que tiene ganas de tener una aventura este 2025. Es Aries y le pregunta por qué signo es el más compatible para vivir esta aventura romántica. "Mucha gente está soltera y quiere buscar su media naranja", asegura Jabifus, que muestra qué signos son los que mejor 'match' hacen para este verano.

Aries con Sagitario

Tauro con Virgo

Géminis con Acuario

Cáncer con Tauro

Leo con Aries

Virgo con Escorpio

Libra con Géminis

Escorpio con Piscis

Sagitario con Sagitario

Capricornio con Cáncer

Acuario con Leo

Piscis con Tauro

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver todas las preguntas que le han lanzado los espectadores al astrólogo. "¿Me puedes decir un amuleto de protección para que no me roben en la playa?". No te pierdas el ritual.