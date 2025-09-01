Shakira sorprende en pleno concierto subiendo a Belinda al escenario: así suena la versión conjunta de 'Día de enero'

Belinda se une a la larga lista de artistas que se han subido al escenario con Shakira en esta gira de 'Las mujeres ya no lloran tour'. La cantante mexicana versionó junto a la colombiana 'Día de enero'.

Si hace unos días era Danna Paola la que nos dejaba con la boca abierta al subir con Shakira al escenario para cantar 'Soltera' con ella, ahora ha llegado el turno de Belinda, quien versiona junto a la cantante colombiana 'Día de enero'.

La de Barranquilla no deja de sorprender a sus fans con los invitados especiales de sus shows del 'Las mujeres ya no lloran tour' y es una moda que esperamos que nunca termine, como bien indica Tatiana Arús en Aruser@s antes de dar paso al vídeo de este momentazo.

Angie Cárdenas destaca la similitud entre los looks de ambas estrellas, vestidas de manera parecida para tal ocasión.

Alfonso Arús, por su parte, no puede dejar de destacar la diferencia de altura que hay entre ellas. "Se le puede pedir a Belinda que vaya plana y así equilibramos un poco", sugiere el presentador.