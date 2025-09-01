Ahora
Shakira sorprende en pleno concierto subiendo a Belinda al escenario: así suena la versión conjunta de 'Día de enero'

Las mujeres ya no lloran tour

Shakira sorprende en pleno concierto subiendo a Belinda al escenario: así suena la versión conjunta de 'Día de enero'

Belinda se une a la larga lista de artistas que se han subido al escenario con Shakira en esta gira de 'Las mujeres ya no lloran tour'. La cantante mexicana versionó junto a la colombiana 'Día de enero'.

Si hace unos días era Danna Paola la que nos dejaba con la boca abierta al subir con Shakira al escenario para cantar 'Soltera' con ella, ahora ha llegado el turno de Belinda, quien versiona junto a la cantante colombiana 'Día de enero'.

La de Barranquilla no deja de sorprender a sus fans con los invitados especiales de sus shows del 'Las mujeres ya no lloran tour' y es una moda que esperamos que nunca termine, como bien indica Tatiana Arús en Aruser@s antes de dar paso al vídeo de este momentazo.

Angie Cárdenas destaca la similitud entre los looks de ambas estrellas, vestidas de manera parecida para tal ocasión.

Alfonso Arús, por su parte, no puede dejar de destacar la diferencia de altura que hay entre ellas. "Se le puede pedir a Belinda que vaya plana y así equilibramos un poco", sugiere el presentador.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Gaza, una masacre a ojos del mundo: el Ejército israelí ya ha matado a más de 63.500 palestinos
  2. Del fiscal general al caso Begoña Gómez: todos los frentes que asedian al Gobierno en el nuevo curso judicial
  3. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | El avión de Von der Leyen sufre una presunta interferencia rusa
  4. Unos encapuchados asaltan a menores migrantes de un centro de Hortaleza tras la presunta agresión sexual de un joven a una niña de 14 años
  5. Un fuerte terremoto deja al menos 800 muertos y 2.500 heridos en el este de Afganistán
  6. Los detenidos por el asesinato de Matilde en Indonesia: un trabajador y un extrabajador del hotel que le robaron 155 euros