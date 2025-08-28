Shakira y Danna Paola lo dan todo vestidas de dorado cantando 'Soltera' en su concierto en México

Shakira no ha querido desaprovechar la ocasión de subir al escenario de su primer concierto en México a su amiga, la mexicana Danna Paola, para cantar juntas su tema, 'Soltera'.

Shakira ha sorprendido a todo el mundo en México cantando junto a Danna Paola su mítico tema 'Soltera'. "Shakira ha subido al escenario a Danna Paola, como buena mexicana que es", destaca Tatiana Arús, que muestra el momento viral en el vídeo principal de esta noticia.

Además de Danna Paola, en el videoclip de 'Soltera' aparecen otros rostros conocidos como la influencer venezolana Lele Pons, la brasileña Anitta, la modelo canadiense Winnie Harlow, la dominicana Natti Natasha y el popular DJ y productor argentino Bizarrap.

"Se trata de su primer concierto en México en la segunda ronda de su gira", detalla la colaboradora. Y es que este verano Shakira no para de facturar ya que cuando termine su gira podría embolsarse hasta 184 millones de euros.

