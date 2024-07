Alfonso Arús cuenta a El Sevilla que un monje budista recita un sutra, que es una especie de oración, cada vez que mata a un enemigo cuando juega a Mario Bros. "Este hombre tiene un conflicto personal", opina el colaborador que explica que "el budismo está muy relacionado con la reencarnación y que muchas veces no pisan ni una hormiga por si acaso en otra vida fue una persona".

"Este hombre opina lo mismo cada vez que mata a un personaje del Mario Bros, hace una especie de 'que dios me perdone'", expone El Sevilla. El cantante piensa que a lo mejor este monje cree también en la reencarnación virtual. "Igual se piensa que ese personaje se va a reencarnar en uno del 'Call of duty' o del 'Comecocos'", narra el líder de los Mojinos Escocíos.

"¿Se imagina a este hombre jugando al 'Comecocos' y diciendo cada vez que se come una bolita 'qué dios me perdone'?", le pregunta a Alfonso Arús, que no puede evitar reírse imaginando esta imagen. El colaborador termina su intervención dando su aprobación a este monje. "Yo creo que es compatible ser budista y jugar al 'Super Mario'", declara.