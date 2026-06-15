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El Sevilla invoca al "espíritu Iniesta" antes del primer partido de la Selección Española en el Mundial: "Y si no, siempre nos queda Curazao"

"¡A por ellos!", dice El Sevilla horas antes del primer partido de La Roja en el Mundial 2026. El cómico recuerda en Aruser@s cómo obtuvimos la primera estrella y hace un repaso por

El Sevilla invoca al "espíritu Iniesta" antes del primer partido de la Selección Española en el Mundial: "Y si no, siempre nos queda Curazao"

Horas antes del primer partido de La Roja en el Mundial 2026, El Sevilla se pone nostálgico en Aruser@s y recuerda que también Shakira protagonizó el primer año que ganamos. "Ella nos trae el recuerdo del 'Waka Waka' y al mismo tiempo, se nos viene a la cabeza el 'espíritu Iniesta' y el pulpo Paul, que en la gloria esté", comenta el cómico. "Es un Mundial donde vuelven a jugar Messi y Cristiano Ronaldo", destaca. Aunque tiene puestas todas las ilusiones en la Selección Española -incluso canta el 'lalala' del himno- también quiere que gane Curazao.

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