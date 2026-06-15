Ahora

Viral

Shakira reaparece cantando su nuevo tema 'Zoo' rodeada de 'tigres' tras su polémica actuación en el Mundial

Shakira ha estrenado 'Zoo' su nuevo tema para la película 'Zootopía', donde da voz a uno de los personajes. Además, al artista colombiana ha sorprendido al salir al escenario junto a sus bailarines, que estaban disfrazados de tigres.

Shakira reaparece cantando su nuevo tema 'Zoo' rodeada de 'tigre' tras su polémica actuación en el Mundial

Después de la polémica tras su actuación en la inauguración del Mundial, donde muchos dicen que tenía una doble, Shakira ha reaparecido sobre un escenario para estrenar su nuevo tema, 'Zoo'. Se trata de la canción de la película 'Zootopía', donde la artista colombiana pone voz a uno de los personajes, Gacela. Además, Shakira ha estado acompañada en el escenario por los bailarines que, esta vez, estaban disfrazados de tigres como guiño a la película.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El ataque israelí a Libano hace tambalear el acuerdo EEUU-Irán con una posible nueva ofensiva en el horizonte
  2. Una semana clave para Zapatero: el expresidente hace historia y se sienta ante el juez tras el escándalo de las joyas millonarias
  3. Suiza rechaza en referéndum limitar la migración y el asilo para frenar el crecimiento de la población
  4. "En la cura está la solución y hay que luchar por ella": 2.000 personas participan en la Carrera por la ELA por "más ayudas"
  5. Persecución de película en Torrent: seis motoristas detenidos, dos de ellos menores, por conducción temeraria
  6. Donald Trump celebra su 80 cumpleaños autorregalándose la velada de UFC más cara de la historia en plena Casa Blanca