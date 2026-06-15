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Shakira reaparece cantando su nuevo tema 'Zoo' rodeada de 'tigres' tras su polémica actuación en el Mundial
Shakira ha estrenado 'Zoo' su nuevo tema para la película 'Zootopía', donde da voz a uno de los personajes. Además, al artista colombiana ha sorprendido al salir al escenario junto a sus bailarines, que estaban disfrazados de tigres.
Después de la polémica tras su actuación en la inauguración del Mundial, donde muchos dicen que tenía una doble, Shakira ha reaparecido sobre un escenario para estrenar su nuevo tema, 'Zoo'. Se trata de la canción de la película 'Zootopía', donde la artista colombiana pone voz a uno de los personajes, Gacela. Además, Shakira ha estado acompañada en el escenario por los bailarines que, esta vez, estaban disfrazados de tigres como guiño a la película.
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