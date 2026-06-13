Ahora

Precios desorbitados

La caja del Mundial suena más que nunca: el torneo más caro de su historia puede llegar a costar hasta 1.000 euros al día

Los detalles Un aficionado de cualquier país, sumando entrada, alojamiento, desplazamientos y comida, tendría que rascarse mucho el bolsillo para poder estar tan solo 24 horas en el torneo de fútbol, que va a costar la friolera de 14.000 millones de dólares.

El Mundial más caro de la historia: más de 1.000 euros por disfrutar de un partido
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Ir al Mundial de Fútbol 2026 se ha convertido en un imposible. El torneo de fútbol más esperado de este año y que se celebra en Canadá, Estados Unidos y México se ha convertido en el más caro de sus historia. Su celebración va a costar la friolera de 14.000 millones de dólares, pero parece que va a salir rentable porque se estiman nada menos que unos beneficios de 80.000 millones. Pero, ¿a qué precio?

Lo primero son las entradas. Si se compraron con tiempo, la media ronda los 400 dólares, es decir, unos 350 euros. Para quien se lo tuvo que pensar queda la revente: allí algunas entradas alcanzan ya los 6.000 euros. Todo ello sin hablar de las VIP, que rondan los 3.000 euros de serie o las de la final, que podrían alcanzar los 8.000 euros.

Pero no solo es ver el partido. Antes o después, hay que buscar alojamiento y la media por una noche de hotel es de unos 500 euros. A eso también hay que sumarle el desplazamiento entre sedes, que dada la distancia entre las mismas obliga a que el avión tenga que ser el transporte escogido, es decir, otros 500.

Y claro, no se puede disfrutar de la fiesta del fútbol sin unos snacks para echar el rato. Ya en el estadio, unas patatas fritas rondan los 15 euros. En el caso de una botella de agua, unos 10.

Una suma de dinero que finalmente puede llegar a los 1.000 euros al día para disfrutar de los partidos del Mundial.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenidoç

Las cifras son escalofriantes para un bolsillo de clase media.

Las 6 de laSexta

  1. La joyería de Zapatero: el juez Calama considera que el expresidente pudo traer las joyas "de forma clandestina"
  2. Irán descarta ahora que la firma del acuerdo de paz con EEUU se produzca en las próximas 24 horas
  3. Donald Trump anuncia que ha eliminado al 'Niño Guerrero', el "infame líder de la sanguinaria organización" Tren de Aragua
  4. De despacho en despacho para defender los intereses del PSOE y obtener información: la 'reunionitis' de Leire Díez
  5. Mañueco conforma su Gobierno de "prioridad nacional" en Castilla y León con Pollán como números dos y con tres consejerías para Vox
  6. La defensa de Jonathan Andic atribuye a una "metáfora terapéutica" sus mensajes de 'matar al padre'