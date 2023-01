El equipo de Aruser@s felicita a El Sevilla por el nacimiento de su nieta Alicia en su primera conexión en directo en el programa tras convertirse en abuelo. "¡Feliz Seviyayo!", le desea Alfonso Arús a su colaborador, que revela algunos detalles y anécdotas de la llegada al mundo de la pequeña.

"Ayer a las 21:50 nació lo que para mí ahora mismo es la cosa más bonita, con tres kilos y sesenta gramos y que ha nacido en el mismo hospital en el que nací yo, el Virgen del Rocío de Sevilla", relata con emoción. "Una de las enfermeras me dio la enhorabuena por haber sido padre y le dije que no, que era el abuelo. Me dijo que era un abuelo muy joven", dice con orgullo y reconoce que le va a "consentir todo" a su nieta.

"Soy el cantante de los Mojinos Escozíos y el grandísimo honor para mí ha sido que su primera caquita se la ha hecho encima de mí, don Alfonso", cuenta entre risas.