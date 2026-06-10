Sergio Dalma con la Escolanía de Montserrat, Conchita, Beret y Álvaro Soler en la vigilia del papa en Barcelona

"Parece una gala de Cadena Dial", comenta Alfonso Arús en Aruser@s al ver el cartel de la fiesta de bienvenida que esperaba al papa León XIV en Barcelona. Más de 40.000 personas disfrutaron del concierto.

Aruser@s recupera algunos de los mejores momentos de los conciertos que tuvieron lugar ayer en el Estadio Olímpico de Barcelona para recibir al papa León XIV. Entre los artistas más destacados se encuentran Sergio Dalma -que emocionó a los fieles junto a la Escolanía de Monsterrat-, Conchita, Beret, Álvaro Soler o Alfred García. "Parece una gala de Cadena Dial", aplaude Alfonso Arús. Incluso hubo quien sacó un cartel para anunciar que se casa. "Falta el 'gender reveal'", bromea Tatiana Arús.

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