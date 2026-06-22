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La señora que pidió matrimonio a Messi bate un récord Guinness a sus 99 años

Pauline se ha convertido en la mujer más longeva en batir el récord de 'crowd surfing', es decir, en ser manteada por el público de un concierto. Aruser@s se hace eco de su hazaña y recuerda que en su día, le pidió a Messi que se casara con ella.

La señora que pidió matrimonio a Messi bate un récord Guinness a sus 99 años

Su nombre es Pauline, tiene 99 años y acaba de batir un récord Guinness. La mujer ha conseguido ser la persona más longeva en hacer 'crowd surfing', es decir, en ser manteada por el público en un concierto. En Aruser@s, Alfonso Arús nos recuerda que ella es la misma señora que se hizo viral en su día se le declaró a Leo Messi y le pidió matrimonio.

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