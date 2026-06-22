En 'Harper's Bazaar'
Alfonso Arús, tras decir Georgina Rodríguez que cuida su privacidad: "¡Pero si lo vende todo!"
"Vivo desde la autenticidad, cuidando mi espacio y a las personas que amo", afirma Georgina Rodríguez en 'Harper's Bazaar', donde destaca que cuida mucho su "privacidad" y protege a los suyos. Así le contesta Alfonso Arús en este vídeo.
Georgina Rodríguez protagoniza la nueva portada de 'Harper's Bazaar' en una exhibición de lujo donde aparece llena de joyas, en un yate o hacer deporte en tacones. Además, la pareja de Cristiano Ronaldo se ha sincerado en la revista asegurando que ha aprendido "a recibir las críticas con distancia" por lo que no las deja "definir" su "camino". "Vivo desde la autenticidad, cuidando mi espacio y a las personas que amo", ha afirmado la modelo, que ha asegurado que "ser figura pública" no le dio "libertad, al contrario": "Me hizo más visible y, por eso, cuido mucho mi privacidad y protejo a los míos".
"¡Pero si lo vende todo!", responde Alfonso Arús, que destaca que "privacidad no tiene esta señora porque ha contado toda su vida por fascículos".
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