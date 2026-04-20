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Tenía un récord que nunca le validaron

Este es el precio a pagar para que te reconozcan un récord Guinness: "Manos arriba, esto es un atraco"

El creador de contenidos español @esttikPlus ha batido dos veces un récord de comer perritos calientes, pero no ha conseguido que se lo validen. ¿El motivo? Lo cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Este es el precio a pagar para que te reconozcan un récord Guinness: "Manos arriba, esto es un atraco"

"Récord Guinness es una mafia y te cobran 700 euros por revisarte el vídeo antes y entre 3.000 y 4.000 dólares para que vaya un juez presencialmente y verifique si el reto se consigue o no", cuenta el creador de contenidos español @esttikPlus en este vídeo viral del que se hace eco Aruser@s. Él ha batido el récord de comer perritos calientes dos veces, logrando zamparse nueve hotdogs en tres minutos. Sin embargo, no lo tiene reconocido precisamente por no gastarse ese dineral. En el plató del programa de laSexta están alucinando con los precios. "Manos arriba, esto es un atraco", comenta Rocío Cano.

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