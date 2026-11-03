Rosalía sorprende con un bolso de un metro de largo en Nueva York: "Olvídate de subir esto a un avión"

"Soy yo diciéndole a Ryanair que solo llevo equipaje de mano", destaca Tatiana Arús al ver esta imagen viral de Rosalía paseando por Nueva York con un bolso de un metro de largo.

Rosalía ha sorprendido a todo el mundo paseando por las calles de Nueva York, Estados Unidos, llevando un bolso de un metro de largo. "Ahí sí que cabe todo", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús explica el meme que se ha hecho con la imagen: "Soy yo diciéndole a Ryanair que solo llevo equipaje de mano".

"Olvídate de subir esto a un avión de Ryanair", destaca Alfonso Arús en el vídeo principal de esta noticia, donde afirma que "va en contra de las tendencias, porque ahora las famosas llevan los bolsos mini que no caben nada".

"Aquí puede llevar la muda de una semana", explica el presentador de Aruser@s mientras que Tatiana Arús confiesa que cree que dentro de ese bolso lleva otro más pequeño: "Imagino que en el interior debe de llevar otro bolso para tener las cosas a manos, como el bote de mayonesa que suele llevar".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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