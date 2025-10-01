Ana de Armas, Hailey Bieber, Zendaya... los mejores looks de la Semana de la Moda de París

La Semana de la Moda de París ha arrancado con muchas caras conocidas que han apostado por los pantalones cortos. Es el caso de Ana de Armas y Hailey Bieber.

El museo del Louvre se ha convertido en el escenario perfecto para presentar la nueva colección de Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París. Muchos rostros han acudido a ver esta colección primavera-verano 2016, cuyo lema es "cómoda como en casa".

Ana de Armas, que ha acudido con unos pantalones cortos, una sudadera y unas botas altas, ha sido una de las famosas que más flashes ha acaparado. También ha estado presente Zendaya, que ha lucido un traje chaqueta en tonalidades metalizadas.

Por su lado, Madonna llegó al desfile junto a su pareja y su hija, Lourdes, en el desfile de Saint Laurent, donde también ha reaparecido Carla Bruni. Por otro lado, Hailey Bieber también ha lucido unos pantalones cortos estilo lencero como Ana de Armas.

Por su parte, Paris Jackson y Cara Delevinge han sido dos de las famosos que han acudido al desfile de Stella Mccartney. "Paris Jackson creo que ha sido una de las más elegantes", destaca Tatiana Arús.

