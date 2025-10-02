David Bustamante presume de cuerpazo junto a Yana Olina en sus vacaciones en Tenerife

David Bustamante y Yana Olina han compartido imágenes de sus románticas vacaciones en Tenerife, donde el cantante ha presumido de cuerpazo en bañador en la piscina.

David Bustamante ha abierto el álbum de sus últimas vacaciones junto a su novia, Yana Olina. La pareja ha estado en Tenerife, donde han disfrutado de las altas temperaturas y la gastronomía. "Vemos cómo luce cuerpazo David Bustamante", destaca Tatiana Arús al enseñar en este vídeo una imagen del cantante en balador tomando el sol en la piscina del hotel.

Casualmente hace unos días su exmujer, la actriz Paula Echevarría, salió en defensa del artista cántabro tras las críticas recibidas por sus cambios de peso. "Ayer puse un vídeo en Instagram que decía que yo no iba por la calle diciendo a la gente lo fea que está o lo mal que le queda la falda", aseguraba la actriz, que se preguntaba: "No sé por qué en las redes nos sentimos con esa capacidad de poder opinar sobre todo el mundo sin que nadie te pregunte". "Dicen que si te expones te expones a que te digan lo que piensan, pero un poco de calma", destacó Paula Echevarría.

Por su lado, Alfonso Arús destacaba que Bustamante había vuelto "a adelgazar otra vez": "Le he visto el otro día y está hecho un fideo". "Es de lo que se queja", explicaba Tatiana Arús, que detallaba que el cantante se quejaba porque se comentara su físico, ya sea por engordar o por adelgazar.