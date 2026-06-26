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Penélope Cruz brilla con el color de la temporada en la premier de su película 'The Invite' en Los Ángeles

Penélope Cruz ha presentado su nueva película, 'The Invite', en Los Ángeles, donde ha brillado con un favorecedor diseño de Chanel en tonos aguamarina.

Penélope Cruz brilla con el color de la temporada en la premier de su película 'The Invite' en Los Ángeles

Penélope Cruz ha brillado en el estreno de su nueva película en Los Ángeles, donde ha lucido "el color de temporada, el aguamarina", destaca Tatiana Arús, que explica que se trata de un diseño de su firma de cabecera, Chanel. La actriz se encuentra presentando 'The Invite', una comedia romántica inspirada en la película española 'Sentimental'.

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