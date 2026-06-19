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Rosalía dedica una canción a Loli Bahía en pleno concierto y esta es su reacción

"Voy a dedicárselo a alguien que sé que le gusta mucho. Especial esta noche para ti, Loli", destaca Rosalía en su concierto en el Madison Square Garden. Puedes ver el romántico momento en este vídeo.

Rosalía dedica una canción a Loli Bahía en pleno concierto y esta es su reacción

Rosalía sigue triunfando en los EEUU y ahora, se ha convertido en la cuarta española en actuar en el Madison Square Garden, donde la artista se ha mostrado muy humilde al recordar que hace diez años estaba en la misma ciudad, pero actuando ante 20 personas en un pub cerca del estadio. Además, Tatiana Arús destaca el romántico momento en el que Rosalía dedica un tema a Loli Bahía, su chica: "Voy a dedicárselo a alguien que sé que le gusta mucho. Especial esta noche para ti, Loli". Puedes ver el momento y la reacción de la modelo en el vídeo que hay sobre estas líneas.

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